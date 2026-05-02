24 Канал Новости Украины Россия атаковала Одесскую область: какие последствия удара и есть ли пострадавшие
2 мая, 09:29
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Ночью на 2 мая в результате атаки дронов в Одесской области была повреждена портовая инфраструктура.
  • Локальные пожары, которые возникли после атаки, были ликвидированы силами ГСЧС.

Оккупанты в ночь на 2 мая атаковали Украину беспилотниками. В результате удара повреждения получила инфраструктура в Одесской области.

О попадании и последствиях от вражеской атаки сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке России на Одесскую область?

Ночью враг нанес удар по Одесской области. В результате атаки была повреждена портовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет.


Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС


Ликвидация пожара в Одесской области / Фото ГСЧС

Также в Одесской ОГА подтвердили вражескую атаку. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что вражеские БпЛА повредили склад и пристройки.

Локальные пожары, возникшие, ликвидированы силами персонала и подразделений ГСЧС,
– отметил Кипер.


Атака России на портовую инфраструктуру Одесской области / Фото Олег Кипер

Напомним, что, что исполнительный директор Украинского центра Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Россия использует новую тактику атак дронами и ракетами, чтобы перевести Украину на режим круглосуточной воздушной тревоги и парализовать экономику. Украина реформирует малую ПВО, увеличивая количество мобильных огневых групп, чтобы противодействовать атакам.

Последние новости о последствиях российской атаки

Около 7 утра россияне ударили беспилотником по Херсону. Под прицелом врага оказалась маршрутка с пассажирами в Днепровском районе. Среди пострадавших есть коммунальщики, которые получили взрывные травмы.

В ночь на 2 мая Россия атаковала Харьков беспилотниками. Вражеский "Шахед" попал в 12 этаж многоквартирного жилого дома.

В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Под ударом оказался один из объектов инфраструктуры.

