Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КОВА. В результате атаки пострадавших среди населения нет.
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Вражеские дроны атаковали Киевскую область
По информации начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, во время атаки не было попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.
Однако в одном из населенных пунктов области, из-за падения обломков сбитой вражеской цели было повреждено 8 частных домов, два грузовых автомобиля и несколько хозяйственных помещений.
В домах выбиты окна и двери, фасады зданий получили повреждения от обломков. Также пострадал забор на одном из объектов.
Оперативные группы полиции и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Они документируют последствия атаки и проводят необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Последствия российского удара по Киевской области/ Фото Нацполиции
Местная полиция Киевщины призывает жителей строго соблюдать правила безопасности, в частности, во время объявления сигнала воздушной тревоги немедленно идти в укрытия и не игнорировать официальную информацию от соответствующих органов.