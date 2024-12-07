Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КОВА. В результате атаки пострадавших среди населения нет.

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Вражеские дроны атаковали Киевскую область

По информации начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, во время атаки не было попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Однако в одном из населенных пунктов области, из-за падения обломков сбитой вражеской цели было повреждено 8 частных домов, два грузовых автомобиля и несколько хозяйственных помещений.

В домах выбиты окна и двери, фасады зданий получили повреждения от обломков. Также пострадал забор на одном из объектов.

Оперативные группы полиции и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Они документируют последствия атаки и проводят необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Последствия российского удара по Киевской области/ Фото Нацполиции

Местная полиция Киевщины призывает жителей строго соблюдать правила безопасности, в частности, во время объявления сигнала воздушной тревоги немедленно идти в укрытия и не игнорировать официальную информацию от соответствующих органов.

