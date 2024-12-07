Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. В результаті атаки постраждалих серед населення немає.

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Ворожі дрони атакували Київщину

За інформацією начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, під час атаки не було влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури.

Однак у одному з населених пунктів області, через падіння уламків збитої ворожої цілі, було пошкоджено 8 приватних будинків, два вантажні автомобілі та кілька господарських приміщень.

У будинках вибиті вікна та двері, фасади будівель отримали пошкодження від уламків. Також постраждав паркан на одному з об'єктів.

Оперативні групи поліції та рятувальники продовжують роботу на місці події. Вони документують наслідки атаки та проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки населення.

Наслідки атаки росіян на Київщину/ Фото Нацполіції

Місцева поліція Київщини закликає жителів суворо дотримуватися правил безпеки, зокрема, під час оголошення сигналу повітряної тривоги негайно йти до укриттів і не ігнорувати офіційну інформацію від відповідних органів.

