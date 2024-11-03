Госпожа посол США в Украине отметила работу ПВО

Госпожа посол США в Украине отметила успешную работу мобильных огневых групп Нацгвардии Украины и Пограничной службы. Ведь тревогу в ночь на 3 ноября в Киеве объявляли дважды и она длилась суммарно 5,5 часов.

Госпожа посол отметила, что мобильные огневые группы спасают жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Бриджит Бринк.

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Что заявила госпожа посол США о войне в Украине

Мобильные огневые группы Нацгвардии и Госпогранслужбы спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России,

– написала Бриджит Бринк.

Госпожа посол отметила, что правительство США профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов.

Кстати, госпожа посол ЕС в Украине Катарина Мартенова написала, что не проходит ни одного дня без непрерывных нападений дронами и ракетами и кассетными бомбами России по гражданским целям в Украине.

Госпожа посол призвала предоставить Украине больше средств ПВО и ударных возможностей и привлечь Россию к ответственности.

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Владимир Зеленский отметил, что Россия за неделю атаковала Украину более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "Шахедов".