В результате вражеского удара в Николаевской области обломки повредили ЛЭП

Вечером 3 мая оккупанты атаковали Николаевскую область беспилотниками. В результате обстрела обломки повредили линию электропередач в Баштанском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Что известно о вражеском ударе по Николаевской области

В субботу, 3 мая, россияне трижды атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину – пострадавших нет. Также ударили по Галициновской общине, там люди не были ранены.

Вечером, 3 мая, около 21:40 враг атаковал Баштанский район БпЛА типа "Шахед". В результате боевой работы, обломками повреждена линия электропередач. Без электроснабжения сейчас находится 892 абонента. Пострадавших нет,

– сообщил Виталий Ким.

В Вознесенском районе враг атаковал Бугскую общину ударным дроном – тип беспилотника устанавливается. В результате удара поврежден склад, а раненых среди населения нет.

В ночь на 4 мая Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, хотя в Кремле неоднократно заявляли, что "хотят мира". Виталий Ким подчеркнул, что в Николаевской области также работали системы ПВО.

Обстрел оккупантов осудил президент Украины, подчеркнув, что россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. "Это цинизм высочайшего уровня", – заявил Зеленский.