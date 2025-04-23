Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, отметив, что если раньше враг атаковал малыми пехотными группами, то сейчас совершил два штурма крупными подразделениями.

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Почему оккупанты выбирают атаковать на мотоциклах?

Противник привлекает к таким штурмам почти батальон личного состава и большое количество бронированной техники, а также мотоциклов. Силы обороны Украины отбили эти штурмы, противник понес существенные потери.

Однако он перегруппируется и продолжит штурмы малыми пехотными группами. Мы не исключаем, что будут и атаки штурмовыми подразделениями, привлекая большее количество сил и средств,

– озвучил Волошин.

Спикер Сил обороны Юга также рассказал, что враг продолжает разведывательно-поисковые действия относительно островной зоны Днепра. 1 – 2 раза в день пробует осуществить высадки на определенные плацдармы, чтобы захватить их на территориях, которые контролируют СОУ. Цель противника – потом оттуда осуществлять огневое воздействие по украинским позициям, логистическим путям.

Враг наращивает и увеличивает количество применений в штурмах мотоциклетной техники, багов и квадроциклов, потому что она довольно быстрая, позволяет оккупантам за короткий период перемещаться,

– отметил Волошин.

Эту технику, по его словам, довольно непросто уничтожить, потому что она маневренная, быстрая, но СОУ ликвидируют ее ежедневно в количестве 20 – 25 мотоциклов, ориентировочно 10 багов и столько же квадроциклов.

Отметим, что офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш обратил внимание на то, что российские бойцы, которые штурмуют на мотоциклетной технике – плохо обучены, поскольку на подготовку им дается всего десять дней. Он отметил, что когда условно 15 оккупантов перемещаются на одной единице техники, то поразить такую цель легче, чем когда они выбирают ехать на мотоциклах, тогда целей для СОУ становится 15.