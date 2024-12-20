За сутки почти 400 ударов: что известно о жестокой атаке России на Запорожье

В течение суток оккупанты нанесли 399 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Враг атаковал в основном дронами. Ночью в Запорожье было очень шумно, работала украинская ПВО.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала депутат Запорожского райсовета Алиса Сысоева, отметив, что, к счастью, сегодня в Запорожье не было новостей о попадании, погибших или раненых людях. Однако в области ситуация значительно хуже.

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Чем в основном атакуют россияне

По словам Сысоевой, стало известно, что в результате российской атаки получила ранения 61-летняя женщина.

Это опять же была атака с БпЛА. Если проанализировать, чем именно враг обстреливает Запорожскую область, то в основном это дроны. Ими россияне больше всего любят атаковать, они не просто обстреливают, а устраивают настоящую "охоту" на людей,

– отметила Сысоева.

Уже были случаи, когда россияне прицельно "охотились" за местными чиновниками, в частности было покушение на городского голову Гуляйполя. Неоднократно оккупанты целились по гражданским автомобилям, по людям на огородах.

Поэтому у нас обычно очень много жертв среди гражданского населения. Когда в конце года будут подведены итоги убитых россиянами людей в Запорожской области, то это будут сотни жителей,

– отметила Сысоева.

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что во время атаки враг совершил 4 авиаудара по Степногорску и Пятихатках. 240 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Ольговское и Новодаровку. По территории указанных населенных пунктов враг также нанес 150 артобстрелов.

Еще 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку и Новодаровку. Поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.