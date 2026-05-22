"Путину придется это сделать": почему ПВО больше не спасает Россию от атак и какими будут последствия

Украинские удары вглубь России стали значительно эффективнее и чаще. Даже большое количество ПВО не помогает защитить российские города. Эксперты говорят, на это есть причина.

В частности, дело в том, что изменились украинские атаки. Силы обороны не стоят на месте и меняют тактику ударов, чтобы их последствия были более ощутимыми для России. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что именно изменилось в атаках на Россию, почему россиянам не удается защищать свои города и что ждет путинский режим из-за новых вызовов.

Как изменились атаки Украины?

Украинские дроны и ракеты продолжают атаки на российские НПЗ и другие военные объекты. Чаще начало прилетать и в Московскую область, несмотря на большую концентрацию там средств ПВО. Военный эксперт и основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил, что средства ПВО теперь – не панацея для России.

Украина в последнее время запускает несколько сотен дронов за одну атаку. В российских источниках написали, что во время атаки на Москву сбили 500 дронов. Это означает, что летело значительно больше. Кроме того, роль играет и список вооружений,

– заметил Нарожный.

Военный эксперт уточнил, что среди дронов, которые атаковали Москву, были FP-1 и "Барс" FP-1 – это дрон с двигателем внутреннего сгорания. Его скорость 200 – 250 километров в час. Его основной плюс – низкая стоимость и довольно высокий уровень устойчивости к РЭБ и другим помехам.

"С большой вероятностью именно эти дешевые дроны используют для того, чтобы перенасытить системы ПВО (России, – 24 Канал). То есть они идут по одному маршруту, их сбивают на 70 – 80%. А потом, после того, как были перегружены их системы ПВО, идут более быстрые дроны", – объяснил Нарожный.

Дрон "Барс" – это уже дрон с реактивным двигателем. Его скорость от 500 и теоретически до 800 километров в час. Сбить его можно уже только дорогостоящими методами. Например, ЗРК или истребителями с ракетами "воздух – воздух".

ПВО у россиян присутствует только в Москве, Калининграде, Петербурге и на временно оккупированных территориях Украины. А вглубь территории России у них средств ПВО банально нет. То есть их там единицы,

– добавил военный эксперт.

Кроме того, важную роль играют и места расположения объектов, по которым прилетают дроны. Например, в Усть-Луге и Туапсе – НПЗ расположены на побережье моря. Вокруг нефтеперерабатывающего завода в глубине территории, вдали от моря, можно построить 2 – 3 линии обороны. Но вокруг НПЗ, что расположен на побережье, можно построить в лучшем случае одно кольцо – прорвать его относительно легко.

Поэтому атаки по НПЗ будут продолжаться и в дальнейшем.

Куда Путин стянул все средства ПВО?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан также считает, что средства ПВО качественно присутствуют только в нескольких отдельных регионах России. Особенно пристально охраняют Москву, Валдай, где расположена одна из главных резиденций Владимира Путина, и Керченский мост.

"Вся остальная территория России – открыта. Этим сейчас и начали пользоваться украинская армия. Это уже рутинная работа наших бойцов – уничтожение тылов противника. Такой подход – грамотный и правильный, есть определенный алгоритм: сначала уничтожают НПЗ, потом механизмы переработки и хранения нефти. Это дает надежду, что мы все же заставим Россию полностью остановить добычу нефти и газа. Ей придется блокировать скважины", – подчеркнул Свитан.

Интересно! По подсчетам аналитиков, по состоянию на 21 мая мощность российских НПЗ, которые полностью или частично остановили работу, в целом достигла более 83 миллионов метрических тонн в год. Это составляет почти четверть общей мощности нефтепереработки в России.

Сейчас подтверждено, что Россия на 10% сократила добычу нефти, и это прямое следствие украинских атак.

"Любой российский завод, который полностью не уничтожен, нужно бить минимум раз в месяц. Ведь за 3 – 4 недели россияне восстанавливают производство, это нужно понимать", – добавил военный эксперт.

Какие проблемы для режима Путина создают атаки Украины?

Из-за безысходности российские пропагандисты начали даже обвинять Дональда Трампа в том, что он якобы способствует ударам Украины по России. Абсурдные обвинения, считает майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, имеют свою подоплеку.

В Кремле должны объяснить, почему прилетает по территории России. Они не могут признать, что Украина своими силами достигла нынешнего уровня, когда спокойно поражает объекты на огромную глубину и даже прорвала Московскую ПВО. Россиянам объясняют, что против них, мол, весь мир, и именно поэтому по их территории прилетает,

– объяснил Ткачук.

Фактически Россия не хочет признавать, что Украина – сильный противник, с возможностями которого они уже не могут справиться. Поэтому свои неудачи решили объяснять другим способом.

Еще раньше Москва надеялась, что Дональд Трамп надавит на Украину и заставит ее прекратить удары по России, особенно на фоне войны с Ираном и топливного кризиса в мире. Однако рычагов давления на Киев у Штатов становится все меньше. К тому же перед выборами в Конгресс США Дональд Трамп может стать более комплиментарным в отношении Украины – это положительно влияет на его рейтинги.

Россияне искали различные методы влияния и давления, чтобы помешать Силам обороны поражать те или иные объекты. Потому что понимают, что их ПВО уже не справляется с вызовами, а наши силы растут. Но и мы больше не спрашиваем ни у кого разрешения, бить ли по территории России, нам не нужно западное вооружение для этого. Мы становимся самостоятельными и эффективными,

– подчеркнул майор ВСУ.

Проблема для России не только в последствиях украинских атак, хотя и они приобретают невероятные масштабы. Дело также в том, что Украина фактически сломала образ Владимира Путина как "великого сильного лидера". Теперь он вынужден выпрашивать у Трампа перемирие на 9 мая, а фактически – вымаливать у Украины разрешения провести "парад победы", чтобы по нему ничего не прилетело.

"Это многогранная история с большими проблемами для российской стороны. Даже пропагандисты говорят, что они уже не могут обманывать российское общество – люди сами видят, как прилетает. Это действительно вызов для Кремля", – подытожил Ткачук.

К слову, профессор международной политики в Институте Клинтона Скотт Лукас считает, что постоянные атаки ВСУ на Россию могут вызвать и все большее возмущение у обычных россиян. Это станет дополнительной проблемой для режима Путина, который уже испытывает другие удары.

