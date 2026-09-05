"Это был бы лучший ответ": Свитан предположил, как Украина могла бы отреагировать на удар по СБУ

Днем 4 сентября российский дрон поразил центральное здание СБУ в Киеве. Зеленский сообщил, что БпЛА был направлен именно в кабинет главы Службы безопасности Поклада. Президент Украины поручил ему подготовить ответ на действия России.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя в беседе с 24 Каналом вражеский удар по зданию СБУ, подчеркнул, что с военной точки зрения говорить о мести не стоит.

Атака на СБУ: каким может быть ответ Украины

По словам военного эксперта, Украине нужно продолжать выполнять боевую работу (плановую, системную), возможно, с большим финансированием, рвением и точностью. А отвлекаться на другие действия, по его мнению, не стоит.

Почему? Потому что тогда пострадает основная системная работа. То есть будут разрушаться планы, будут вноситься новые цели. С точки зрения выполнения задачи это контрпродуктивно. Лучше выполнить какой-то замысел, который готовили уже несколько недель, отработать не спеша, так, как это было запланировано,

– озвучил Свитан.

Полковник запаса подчеркнул, что месть, зеркальные удары – это не военная тема. Он добавил, что ВСУ работают по утвержденным планам, на которые выделяется определенное количество сил и средств. Это все прописано, и ускорять эти процессы, по его мнению, точно не нужно. Однако спецслужбы работают по-другому. Поэтому ответить на действия России могут именно они.

Они способны в авральном режиме выполнять некоторые задачи. Возможно, вот в таком режиме Служба безопасности Украины может нанести зеркальный удар. Но оптимальный вариант – ударить по Лубянке, где находится ФСБ, баллистикой. Если бы сейчас была хотя бы одна баллистическая ракета, то она, возможно, и преодолела бы коэффициент перехвата московской ПВО. Это был бы лучший ответ,

– считает Свитан.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео