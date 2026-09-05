Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, коментуючи у розмові з 24 Каналом ворожий удар по будівлі СБУ, наголосив на тому, що говорити про помсту з військового погляду не варто.

Атака на СБУ: якою може бути відповідь України

Зі слів військового експерта, Україні треба продовжувати виконувати бойову роботу (планову, системну), можливо, з більшим фінансуванням, завзяттям і точністю. А відриватися на інші дії, на його погляд, не варто.

Чому? Тому що тоді страждатиме основна системна робота. Тобто руйнуватимуться плани, втручатимуться нові цілі. З погляду виконання завдання це контрпродуктивно. Краще виконати якийсь задум, який готували вже декілька тижнів, відпрацювати не поспішаючи, так, як воно було сплановано,

– озвучив Світан.

Полковник запасу підкреслив, що помста, дзеркальні удари – це не військова тема. Він додав, що ЗСУ працюють за затвердженими планами, на які виділяється певна кількість сил і засобів. Це все прописано, і прискорювати ці процеси, на його погляд, точно не потрібно. Проте спецслужби працюють по-іншому. Тому відповісти на дії Росії можуть саме вони.

Вони здатні в авральному режимі виконувати деякі завдання. Можливо, ось у такому режимі Служба безпеки України може здійснити дзеркальний удар. Але оптимальний варіант – вдарити по Луб'янці, де сидить ФСБ, балістикою. Якби зараз була хоча б одна балістична ракета, то раптом і пройшла б коефіцієнт перехоплення московської ППО. Це була б найкраща відповідь,

– вважає Світан.

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