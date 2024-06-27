Оккупанты совершили очередное военное преступление, в результате которого ранены 4 взрослых и двое детей.

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Россия ударила по жилому кварталу Селидово

В чертвер, 27 июня, в 08:45, Россия цинично обстреляла жилой квартал в Селидово.

Предварительно, враг сбросил на населенный пункт авиабомбу "ФАБ-500". Средство поражения попало во двор многоквартирного дома,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних – 11-летняя девочка и ее брат 17 лет.

Также в прокуратуре добавили, что травмированы 4 жителей соседних домов в возрасте от 63 до 67 лет. Их доставили в медучреждение.

Отмечается, что повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Вадим Филашкин, председатель Донецкой ОГА, также подтвердил, что рано утром россияне сбросили авиабомбу на Селидово. По его словам, повреждено 7 многоэтажек, 5 частных домов, 3 админздания и 4 автомобиля.

Последствия атаки врага по жилому кварталу в Селидово / Фото Донецкой областной прокуратуры