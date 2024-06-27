Окупанти вчинили черговий воєнний злочин, в результаті якого поранено 4 дорослих та двоє дітей.

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Росія вдарила по житловому кварталу Селидового

В четвер, 27 червня, о 08:45, Росія цинічно обстріляла житловий квартал у Селидове.

Попередньо, ворог скинув на населений пункт авіабомбу "ФАБ-500". Засіб ураження влучив у двір багатоквартирного будинку,

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Відомо, що внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості зазнали двоє неповнолітніх – 11-річна дівчинка та її брат 17 років.

Також в прокуратурі додали, що травмовано 4 мешканців сусідніх будинків віком від 63 до 67 років. Їх доставили до медзакладу.

Зазначається, що пошкоджено багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА, також підтвердив, що рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове. За його словами, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобілі.

Наслідки атаки ворога по житловому кварталу у Селидове / Фото Донецької обласної прокуратури