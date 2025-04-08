Россия снова запустила ударные БпЛА: где есть угроза удара "Шахедами"
Россияне вечером 7 апреля в очередной раз запустили в сторону Украины свои ударные беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам.
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Где сейчас дроны
Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА. Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА. Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА.
Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА.
Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА.