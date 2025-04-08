Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова запустила ударные БпЛА: где есть угроза удара "Шахедами"
7 апреля, 21:52
2

Россия снова запустила ударные БпЛА: где есть угроза удара "Шахедами"

Маргарита Волошина

Россияне вечером 7 апреля в очередной раз запустили в сторону Украины свои ударные беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам.
 

Смотрите также России помогают усовершенствовать ракеты и дроны: Украине их труднее сбивать

Где сейчас дроны

 

21:34, 07 апреля

Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:27, 07 апреля

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:18, 07 апреля

Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА.