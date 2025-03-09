Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
Российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты вечером 9 марта. В связи с этим в части областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также В Сумах прогремели взрывы
Внимание! Полтавская область – угроза ударных БпЛА с Днепропетровщины. Внимание! Днепр – в направлении города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях! Внимание! Днепропетровская область – угроза ударных БпЛА из Запорожской области. Внимание! Запорожская область – воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО. Внимание! Сумская область – угроза применения ударных БпЛА. Одесская область – воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО.
Внимание! Полтавская область – угроза ударных БпЛА с Днепропетровщины.
Внимание! Днепр – в направлении города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях!
Внимание! Днепропетровская область – угроза ударных БпЛА из Запорожской области.
Внимание! Запорожская область – воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО.
Внимание! Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.
Одесская область – воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО.