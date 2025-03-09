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9 марта, 19:35
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Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Маргарита Волошина

Российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты вечером 9 марта. В связи с этим в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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