Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Российские захватчики в очередной раз запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты вечером 9 марта. В связи с этим в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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