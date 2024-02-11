Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в Павлограде раздались взрывы
11 февраля 2024, 21:53Читати новину українською
11 февраля вечером российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе. Рассказываем, в каких областях угроза "Шахедов".
24 Канал наблюдает за ситуацией в регионах и рассказывает, жителям каких областей стоит находиться в укрытиях. Напоминаем, что опасны не только сами "Шахеды", но и их обломки, которые падают во время сбивания. Поэтому, если в вашей области воздушная тревога – находитесь в укрытиях до отбоя.
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В каких областях – угроза атаки "Шахедами"23:19 По состоянию на эту минуту воздушная тревога на Николаевщине, Херсонщине и Харьковщине.23:03 В Харькове прогремели взрывы. Область была под атакой ракет из Белгородской области.23:01 Воздушная тревога на Харьковщине.23:00 Воздушные силы написали, что на Павлоград летит ракета.22:59 Воздушную тревогу также объявили на Днепропетровщине и Запорожье.22:56 Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области движутся в направлении Николаевщины, курс северо-западный." Воздушную тревогу объявили на Николаевщине и Херсонщине.22:52 Отбой воздушной тревоги.22:44 СМИ пишут, что в Павлограде снова раздаются взрывы.22:35 Воздушные силы предупреждают: "Еще ударные вражеские БПЛА в Васильковском районе Днепропетровской области, вектор движения на Павлоград."22:15 СМИ пишут о взрывах в Павлограде.22:10 Воздушные силы подчеркивают: "Павлоград – находитесь в укрытиях. БПЛА на окраинах города".21:53 Воздушные силы пишут: "БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс северный (Павлоград)."21:28 Воздушные силы написали, что в Запорожской и Днепропетровской областях – угроза ударных БПЛА. Известно, что "Шахэды" в Гуляйпольском районе Запорожской области.