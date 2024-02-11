Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в Павлограде раздались взрывы

11 февраля вечером российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе. Рассказываем, в каких областях угроза "Шахедов".

24 Канал наблюдает за ситуацией в регионах и рассказывает, жителям каких областей стоит находиться в укрытиях. Напоминаем, что опасны не только сами "Шахеды", но и их обломки, которые падают во время сбивания. Поэтому, если в вашей области воздушная тревога – находитесь в укрытиях до отбоя.

Читайте также Ночью Украину атаковали 45 "Шахедов": как отработала ПВО

В каких областях – угроза атаки "Шахедами"

По состоянию на эту минуту воздушная тревога на Николаевщине, Херсонщине и Харьковщине.В Харькове прогремели взрывы. Область была под атакой ракет из Белгородской области.Воздушная тревога на Харьковщине.Воздушные силы написали, что на Павлоград летит ракета.Воздушную тревогу также объявили на Днепропетровщине и Запорожье.Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области движутся в направлении Николаевщины, курс северо-западный." Воздушную тревогу объявили на Николаевщине и Херсонщине.Отбой воздушной тревоги.СМИ пишут, что в Павлограде снова раздаются взрывы.Воздушные силы предупреждают: "Еще ударные вражеские БПЛА в Васильковском районе Днепропетровской области, вектор движения на Павлоград."СМИ пишут о взрывах в Павлограде.Воздушные силы подчеркивают: "Павлоград – находитесь в укрытиях. БПЛА на окраинах города".Воздушные силы пишут: "БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс северный (Павлоград)."Воздушные силы написали, что в Запорожской и Днепропетровской областях – угроза ударных БПЛА. Известно, что "Шахэды" в Гуляйпольском районе Запорожской области.