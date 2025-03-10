Россия снова запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Российские войска вечером 10 марта запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Смотрите также Дроны атаковали Киев и вызвали разрушения на Полтавщине: какие последствия российской атаки

Куда движутся вражеские дроны