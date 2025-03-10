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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
10 марта, 19:14
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Россия снова запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российские войска вечером 10 марта запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся вражеские дроны

18:58, 10 марта

Несколько групп БПЛА держат курс на Днепропетровщину.

18:54, 10 марта

Движение ударных БПЛА через Запорожскую область. Направление движения – северо-западное.