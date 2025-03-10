10 марта, 19:14
Россия снова запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российские войска вечером 10 марта запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские дроны
Несколько групп БПЛА держат курс на Днепропетровщину. Движение ударных БПЛА через Запорожскую область. Направление движения – северо-западное.
18:58, 10 марта
18:54, 10 марта
Несколько групп БПЛА держат курс на Днепропетровщину.
Движение ударных БПЛА через Запорожскую область. Направление движения – северо-западное.