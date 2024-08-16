Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки на Киевщину. К счастью, пострадавших среди населения нет.
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Что известно об атаке на Киевскую область
По словам Кравченко, врагу не удалось попасть в объекты критической инфраструктуры. Нет разрушений и среди жилых домов.
Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. По информации оперативных групп, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории региона не зафиксировано,
– написал Кравченко.
Также он обратился к каждому жителю области с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.
- Напомним, что также этой ночью взрывы раздавались в Киеве. Воздушная тревога в столице продолжалась 44 минуты. Предварительно, прошло без разрушений и пострадавших.
- Также под атакой дронов находились и другие регионы.
- В общем, по данным Воздушных сил, ночью силы ПВО сбили 5 из 5 ударных БПЛА: 3 "Шахеды" и еще 2 неизвестных дрона.
- Все беспилотники сбили в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
- Кроме этого, враг атаковал 3-мя "Искандерами".