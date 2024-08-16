Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину. На щастя, постраждалих серед населення немає.
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Що відомо про атаку на Київщину
За словами Кравченка, ворогу не вдалося поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. Немає руйнувань і серед житлових будинків.
Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. За інформацією оперативних груп, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано,
– написав Кравченко.
Також він звернувся до кожного жителя області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
- Нагадаємо, що також цієї ночі вибухи лунали у Києві. Повітряна тривога у столиці тривала 44 хвилини. Попередньо, минулося без руйнувань і постраждалих.
- Також під атакою дронів перебували й інші регіони.
- Загалом, за даними Повітряних сил, вночі сили ППО збили 5 з 5 ударних БПЛА: 3 "Шахеди" та ще 2 невідомих дрони.
- Усі безпілотники збили у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
- Крім цього, ворог атакував 3-ма "Іскандерами".