Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину. На щастя, постраждалих серед населення немає.

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Що відомо про атаку на Київщину

За словами Кравченка, ворогу не вдалося поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. Немає руйнувань і серед житлових будинків.

Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. За інформацією оперативних груп, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано,

– написав Кравченко.

Також він звернувся до кожного жителя області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.