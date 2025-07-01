Ювелирная работа: как украинские защитники сбивали "Шахеды" во время ночной атаки

В ночь на 16 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города, применив сотни ударных БпЛА типа "Шахед". Так, захватчики этой ночью запустили 400 беспилотников, которые направили по Украине.

В Воздушных силах показали кадры мастерской работы наших защитников, которые уничтожали вражеские воздушные цели во время атаки, информирует 24 Канал.

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Как защитники уничтожали вражеские цели во время атаки 16 июля?

Воздушные силы показали боевую работу подразделений в ночь на 16 июля.

Продолжаем нашу борьбу!

– подписали видео защитники.

Как воины сбивали "Шахеды" во время атаки: смотрите видео

К слову, в ночь на 16 июля противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Указывалось, что враг запускал воздушные цели из Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, Чауда – ТОТ Крыма (до 255 из них – "Шахэды").

Основными направлениями удара были – Кривой Рог, Харьков, Винница.

