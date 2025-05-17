О взрывах в Винницкой области стало известно примерно в 4:30, а в 5:11 – громко было на Хмельнитчине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и мониторинговые ресурсы.

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Очередная атака по Винницкой области

Вполне вероятно, что по вражеским дронам работала ПВО. Однако пока нет официальной информации. Также ничего неизвестно о последствиях.

Тревогу в области объявили в 3:26. По данным Воздушных сил, "Шахеды" в Винницкую область залетали из Киевской области. По состоянию на 5:06 угроза для области продолжается, большинство БпЛА отсюда движется в направлении Хмельницкой области. Правда, некоторые дроны летят курсом на Винницу.

Взрывы в Хмельницкой области: что известно

В 5:06 Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении Староконстантинова. По данным, местных телеграм-каналов, в этом районе работала ПВО. После взрывов они сообщили, что в области локально чисто.

Официальной информации ни о взрывах, ни о последствиях атаки нет.

Тревогу в Хмельницкой области объявили в 4:11. То есть в момент взрывов она уже длилась 20 минут.

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Добавим, что этой ночью несколько групп "Шахедов" также атаковали Одесскую область.