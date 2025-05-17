При вибухи на Вінниччині стало відомим приблизно о 4:30, а о 5:11 – гучно було на Хмельниччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси.
Актуально Україна знову під атакою "Шахедів": тривога лунає на Київщині та наближається до Заходу
Цілком імовірно, що по ворожих дронах працювала ППО. Однак наразі немає офіційної інформації. Також нічого невідомо про наслідки.
Тривогу в області оголосили о 3:26. За даними Повітряних сил, "Шахеди" на Вінниччину залітали з Київщини. Станом на 5:06 загроза для області триває, більшість БпЛА звідси рухається у напрямку Хмельницької області. Щоправда, деякі дрони летять курсом на Вінницю.
Вибухи на Хмельниччині: що відомо
За даними, місцевих телеграм-каналів, працювала ППО. Після вибухів вони повідомили, що в області локаційно чисто.
Офіційної інформації ані про вибухи, ані про наслідки атаки немає.
Тривогу на Хмельниччині оголосили о 4:11. Тобто в момент вибухів вона вже тривала 20 хвилин.
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Додамо, що цієї ночі кілька груп "Шахедів" також атакували Одещину.