При вибухи на Вінниччині стало відомим приблизно о 4:30, а о 5:11 – гучно було на Хмельниччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси.

Актуально Україна знову під атакою "Шахедів": тривога лунає на Київщині та наближається до Заходу

Чергова атака по Вінниччині

Цілком імовірно, що по ворожих дронах працювала ППО. Однак наразі немає офіційної інформації. Також нічого невідомо про наслідки.

Тривогу в області оголосили о 3:26. За даними Повітряних сил, "Шахеди" на Вінниччину залітали з Київщини. Станом на 5:06 загроза для області триває, більшість БпЛА звідси рухається у напрямку Хмельницької області. Щоправда, деякі дрони летять курсом на Вінницю.

Вибухи на Хмельниччині: що відомо

За даними, місцевих телеграм-каналів, працювала ППО. Після вибухів вони повідомили, що в області локаційно чисто.

Офіційної інформації ані про вибухи, ані про наслідки атаки немає.

Тривогу на Хмельниччині оголосили о 4:11. Тобто в момент вибухів вона вже тривала 20 хвилин.

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Додамо, що цієї ночі кілька груп "Шахедів" також атакували Одещину.