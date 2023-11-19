Ночная атака "Шахедами": на Киевщине поврежден инфраструктурный объект

В ночь на 19 ноября российская армия раз атаковала Украину, в частности, Киев, ударными дронами типа "Шахед". В Киевской ОВА рассказали, что пострадал инфраструктурный объект.

В общем ночью враг запустил по Украине 20 ударных беспилотников, из которых удалось сбить 15. Противовоздушная оборона работала в нескольких областях.

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В Киеве есть повреждения

Вторую ночь российская армия атакует Киевскую область с помощью ударных беспилотников. На этот раз воздушная тревога в совокупности продолжалась около 5 часов. Ночью была зафиксирована работа ПВО, а также известно о повреждении инфраструктуры.

В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован,

– отметили в ОВА.

Там добавили, что задействовали все экстренные службы и оперативные группы. Они работают над фиксацией и устранением последствий атаки. Начальник Киевской ОВА призвал граждан не пренебрегать опасностью и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Что известно о ночной атаке