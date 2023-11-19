Ночная атака "Шахедами": на Киевщине поврежден инфраструктурный объект
Источник:Киевская ОВА
В ночь на 19 ноября российская армия раз атаковала Украину, в частности, Киев, ударными дронами типа "Шахед". В Киевской ОВА рассказали, что пострадал инфраструктурный объект.
В общем ночью враг запустил по Украине 20 ударных беспилотников, из которых удалось сбить 15. Противовоздушная оборона работала в нескольких областях.
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В Киеве есть повреждения
Вторую ночь российская армия атакует Киевскую область с помощью ударных беспилотников. На этот раз воздушная тревога в совокупности продолжалась около 5 часов. Ночью была зафиксирована работа ПВО, а также известно о повреждении инфраструктуры.
В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован,
– отметили в ОВА.
Там добавили, что задействовали все экстренные службы и оперативные группы. Они работают над фиксацией и устранением последствий атаки. Начальник Киевской ОВА призвал граждан не пренебрегать опасностью и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Что известно о ночной атаке
- Воздушные Силы объявили воздушную тревогу в Киевской области вечером 18 ноября в 21:19, в Киеве – в 22:47. Во время тревоги были слышны звуки работы ПВО. Отбои раздались около 2 часов ночи.
- В КМВА рассказали, что россияне запустили дроны многими группами, волны из разных направлений. Также те постоянно меняли векторы движения по маршруту, из-за чего тревога в Киеве звучала несколько раз.
- На подлете в Киев наши военные сбили не менее 10 вражеских беспилотников типа "Шахед". Всего удалось ликвидировать 15 из 20 беспилотников. Три из них сбили над Сумщиной.