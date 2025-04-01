1 апреля, 21:04
Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки
Российская армия вечером 1 апреля запустила по Украине свои ударные БПЛА типа "Шахед". Из-за этого в регионах нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские дроны
Днепропетровская и Запорожская областях – угроза применения БПЛА.
20:39, 01 апреля
Днепропетровская и Запорожская областях – угроза применения БПЛА.