На территорию Беларуси залетело рекордное количество российских "Шахедов"

Во время атаки по Украине 22 ноября на территорию Беларуси залетело рекордное количество ударных беспилотников. Там зафиксировали как минимум 14 российских "Шахедов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн". Стоит отметить, что российские беспилотники уже не впервые попадают в воздушное пространство Беларуси.

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Российские дроны снова полетели в Беларусь

Начиная с шести утра 22 ноября было зафиксировано по меньшей мере 14 российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые попали в Беларусь из Украины и России. Дроны проходили через так называемый "белорусский коридор", залетали из России, заходили в направлении Брагина, Ельска и Гомеля, а один дрон, долетел до Речицы.

Первый "Шахед" залетел в 06:10 из Брянской области России. В 07:49 ударный БпЛА залетел в Беларусь в районе Лоева и продолжил движение на северо-запад, достигнув Речицы. В то же время на аэродроме "Барановичи" подняли истребитель, который направился в район Речицы и летал на юго-востоке страны почти два часа.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что минимум 1 беспилотник был сбит на территории Беларуси. 8 из 14 дронов вернулись в воздушное пространство Украины, также некоторые БпЛА могли быть потеряны в Беларуси.

Напомним, в целом в течение суток 22 ноября Россия выпустила по Украине 114 беспилотников различных типов. Впоследствии Воздушные силы отчитались о 64 сбитых БпЛА.