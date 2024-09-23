Уже не впервые: российский "Шахед" пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС

Российский "Шахед" во время атаки на Украину ночью 22 сентября пролетел в очередной раз вблизи площадки Хмельницкой АЭС. Вероятно, так Россия попыталась имитировать атаку на станцию.

Страна-агрессор продолжает энергетический террор и уже не впервые подвергает опасности атомные объекты Украины. Энергоатом сообщил о последнем таком инциденте всем соответствующим учреждениям.

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Как Россия имитировала обстрел Хмельницкой АЭС

"Шахеды" над Хмельницкой АЭС фиксировали также и во время атаки 12 и 20 сентября. В Энергоатоме рассказали о траектории российского беспилотника на этот раз.

Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась имитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию,

– говорят там.

Энергоатом предоставил информацию обо всех таких случаях соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в МАГАТЭ.

"️Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть фатальными", – отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.