Россия пускала несколько групп "Шахедов": в регионах была воздушная тревога

Вечером 23 января Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

Вечером 23 января враг выпустил по Украине одновременно несколько групп "Шахедов". Возможно распространение тревог по траектории движения дронов-камикадзе.

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Враг снова атаковал Украину "Шахедами"

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме Во всех областях раздался отбой воздушной тревоги.В Киевской области раздался отбой воздушной тревоги. В настоящее время "красной" остается Житомирская, Николаевская, Херсонская и Харьковская область.Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что во время последней воздушной тревоги в Полтавской области работала ПВО. Один БПЛА упал на территории Лубенского района. По предварительной информации, без жертв.В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Уже через минуту в Харькове прогремели мощные взрывы.

22:05 Карта воздушных тревог по состоянию на это время:

Враг выпустил баллистику на Харьков.В настоящее время "Шахеды" наблюдаются в Черкасской области в направлении Киевской области.ВС сообщили о движении "Шахедов" в направлении Черкасской области.Воздушная тревога была объявлена ​​в Кировоградской области.Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области – двигаются в направлении Кировоградской.

20:35 По состоянию на это время карта воздушных тревог выглядит так:

Очередная группа "Шахедов" из Херсона взяла курс в направлении Николаевской области. Также группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине следуют в направлении Полтавщины.В ВС сообщили, что несколько групп "Шахедов" появились на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Они двигаются в северном направлении.Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в Днепропетровской и Запорожской области – угроза применения ударных БПЛА.