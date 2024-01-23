Россия пускала несколько групп "Шахедов": в регионах была воздушная тревога
23 января 2024, 20:45Читати новину українською
Вечером 23 января Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.
Вечером 23 января враг выпустил по Украине одновременно несколько групп "Шахедов". Возможно распространение тревог по траектории движения дронов-камикадзе.
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22:05 Карта воздушных тревог по состоянию на это время:
20:35 По состоянию на это время карта воздушных тревог выглядит так: