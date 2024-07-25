Ночью на Киевщине сбивали "Шахеды": в ОВА рассказали о последствиях атаки россиян
Источник:Киевская ОВА
Вторую ночь подряд Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО.
Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировали в трех районах области.
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Подробности последствий атаки на Киевщину
В ОВА рассказали, что пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры также нет.
Однако в результате падений обломков в нескольких местах возникли возгорания лесной и травяной подстилки. Спасатели уже ликвидировали эти пожары.
Также на территории одного из садовых товариществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового товарищества и один автомобиль.
Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеской атаки. В очередной раз обращаемся к каждому жителю области – не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует,
– сообщили в ОВА.
Напомним, что в ночь на 25 июля россияне запустили по Украине 38 "Шахедов". 25 из них удалось сбить.