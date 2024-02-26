Враг запустил несколько групп "Шахедов": в каких областях угроза атаки дронами-камикадзе

Вечером 26 февраля российские военные снова запустили свои дроны-камикадзе. В результате в регионах, где существует угроза атаки "Шахедами", объявили воздушную тревогу.
24 Канал следит за ситуацией и рассказывает, где сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе. Напоминаем, если в вашем регионе объявили воздушную тревогу – немедленно же отправляйтесь в укрытие и находитесь там до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
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В каких областях – угроза атаки "Шахедами"Стоит внимания!
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21:08
Воздушные силы пишут: "Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепропетровщины!"21:07
Воздушную тревогу также объявили в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.20:58
По данным Воздушных сил, дроны-камикадзе уже в районе Кропивницкого. Будьте осторожны и не покидайте укрытий.20:43
Воздушные силы предупреждают: "Группа БПЛА на Кировоградщине, движутся в северо-западном направлении. Группа БПЛА в Одесской области, движутся в западном направлении".20:25
Воздушную тревогу объявили также на Днепропетровщине. Воздушные силы пишут: "Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!"20:21
Воздушную тревогу также объявили в Кировоградской области. Воздушные силы сообщили: "Вражеские БПЛА на Николаевщине, движутся в направлении Кировоградской и Одесской областей".19:58
Воздушные силы отметили, что несколько групп ударных БПЛА пока движутся Херсонской областью в направлении Николаевщины.19:56
Воздушную тревогу на эту минуту объявили в Одесской, Херсонской, Николаевской, а также Запорожье.19:45
В Воздушных силах уточнили, что дроны врага на Николаевщине, что они движутся в Одесскую область.19:39
Воздушные силы сообщили, что Херсонская и Николаевская область под угрозой атаки дронами-камикадзе.