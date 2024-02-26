Враг запустил несколько групп "Шахедов": в каких областях угроза атаки дронами-камикадзе

Вечером 26 февраля российские военные снова запустили свои дроны-камикадзе. В результате в регионах, где существует угроза атаки "Шахедами", объявили воздушную тревогу.

24 Канал следит за ситуацией и рассказывает, где сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе. Напоминаем, если в вашем регионе объявили воздушную тревогу – немедленно же отправляйтесь в укрытие и находитесь там до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

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В каких областях – угроза атаки "Шахедами"