Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Интересно Украина начинает сбивать "Шахеды" FPV-дронами, – командующий Сил беспилотных систем

Где угроза "Шахедов"

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

19:49, 27 февраля Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

19:46, 27 февраля Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА Вражеские ударные БПЛА на северо-западе области, курс – юго-восточный.

19:36, 27 февраля Вражеские ударные БПЛА заходят на юго-востоке Сумщины с Курщины, курс – южный/юго-западный.