Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися у безпечних місцях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Цікаво Україна починає збивати "Шахеди" FPV-дронами, – командувач Сил безпілотних систем

Де загроза "Шахедів"

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

19:49, 27 лютого Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті

19:46, 27 лютого Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі ударні БпЛА на північному заході області, курс – південно-східний.

19:36, 27 лютого Ворожі ударні БпЛА заходять на південному сході Сумщини з Курщини, курс – південний/південно-західний.