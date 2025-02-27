Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися у безпечних місцях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Цікаво Україна починає збивати "Шахеди" FPV-дронами, – командувач Сил безпілотних систем
Де загроза "Шахедів"
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі ударні БпЛА на північному заході області, курс – південно-східний.
Ворожі ударні БпЛА заходять на південному сході Сумщини з Курщини, курс – південний/південно-західний.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської області.