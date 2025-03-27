Россия цинично врет, что в Харькове и Днепре атаковала "важные военные объекты", а не гражданских

В ночь на 27 марта Россия в очередной раз осуществила террористическую атаку на Харьков и Днепр. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, пострадали гражданские, среди них дети. Впрочем, россияне цинично врут, что якобы атаковали "важные военные объекты".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опроверг фейки, которые активно распространяют российские пропагандисты. Об этом сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Россия массированно обстреляла Харьков: количество пострадавших резко возросло, среди них двое детей

Россияне врут об атаке на якобы "военные объекты"

Пропагандистские телеграм-каналы пишут, что "герани" атаковали якобы "важные военные объекты в Харькове и Днепре".

На самом деле: в Харькове в результате вражеского удара беспилотниками пострадали 11 человек. Среди раненых 14-летняя девушка, об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. Попадания зафиксированы по гражданским объектам – частных домах, предприятиях, гаражном кооперативе, спортивном поле,

– подчеркнули в SPRAVDI.

Также добавили, что один из вражеских дронов упал на парковке возле рынка.

Важно! В 09:10 Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате массированной атаки беспилотниками по Харькову пострадали 13 человек, среди них 2 детей.

В Днепре российские захватчики атаковали предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены, задело также 2 грузовика.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки пострадали три человека, – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет.

Атаковать гражданские объекты – террористическая тактика России. Российская пропаганда неоднократно объявляла "военными базами" больницы, школы и жилые дома, которые становились мишенью для ударов России,

– констатировали в SPRAVDI.

Смотрите также Террор Днепра "Шахедами": в городе значительные разрушения, повреждено более 60 автомобилей, есть пострадавшие

Российские фейки об атаке на Харьков и Днепр / Коллаж SPRAVDI

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.