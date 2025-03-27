Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI спростував фейки, які активно поширюють російські пропагандисти. Про це повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Росія масовано обстріляла Харків: кількість постраждалих різко зросла, серед них двоє дітей

Росіяни брешуть про атаку на нібито "військові об'єкти"

Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що "гєрані" атакували нібито "важливі військові об'єкти в Харкові та Дніпрі".

Насправді: у Харкові внаслідок ворожого удару безпілотниками постраждали 11 людей. Серед поранених 14-річна дівчина про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Влучання зафіксовані по цивільних об'єктах – приватних будинках, підприємствах, гаражному кооперативі, спортивному полю,

– наголосили в SPRAVDI.

Також додали, що один з ворожих дронів впав на парковці біля ринку.

Важливо! О 09:10 Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок масованої атаки безпілотниками по Харкову постраждали 13 людей, серед них 2 дітей.

У Дніпрі російські загарбники атакували підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені, зачепило також 2 вантажівки.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали троє людей, – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

Атакувати цивільні об'єкти – терористична тактика Росії. Російська пропаганда неодноразово оголошувала "військовими базами" лікарні, школи й житлові будинки, які ставали мішенню для ударів Росії,

– констатували у SPRAVDI.

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Російські фейки про атаку на Харків і Дніпро / Колаж SPRAVDI

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