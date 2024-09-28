Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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13:47, 28 сентября Есть информация о группе ударных БПЛА, которые движутся из Харьковской в направлении Полтавской области. Позже Воздушные силы уточнили, что дроны изменили направление в сторону Сумской области. "В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – добавили защитники неба.

12:55, 28 сентября Ударных БПЛА типа "Shahed" на юге Харьковской области, движется в северо-западном направлении,

– говорится в сообщении Воздушных сил.