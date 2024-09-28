Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также После двух попаданий в Сумах снова слышали взрывы
Есть информация о группе ударных БПЛА, которые движутся из Харьковской в направлении Полтавской области.
Позже Воздушные силы уточнили, что дроны изменили направление в сторону Сумской области. "В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – добавили защитники неба.
Ударных БПЛА типа "Shahed" на юге Харьковской области, движется в северо-западном направлении,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников для Донецкой области. Впоследствии появилось сообщение о группе БПЛА, которая двигалась из Донецкой в Харьковскую область.