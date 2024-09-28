Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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13:47, 28 вересня Є інформація про групу ударних БпЛА, які рухаються з Харківської у напрямку Полтавської області. Пізніше Повітряні сили уточнили, що дрони змінили напрямок у бік Сумської області. "У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", – додали оборонці неба.

12:55, 28 вересня Ударних БпЛА типу "Shahed" на півдні Харківської області, рухається у північно-західному напрямку,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.