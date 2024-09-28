Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян, сообщили в Одесской ОГА.
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Последствия атаки в Одесской области
В Белгород-Днестровском районе загорелась база отдыха. Здание частично разрушено. Также выгорели две легковые машины, которые были припаркованы рядом.
В ОВА показали, как теперь выглядит атакованная база для отдыха. На кадрах можно увидеть выбитые окна, поврежденный фасад и изуродованные машины.
Последствия обстрела базы отдыха: фото Одесской ОГА
Пожарные быстро ликвидировали пожар на общей площади 600 м2. К счастью, погибших и пострадавших нет.
- Напомним, что этой ночью россияне запустили по Украине 73 дронов-камикадзе, 2 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М".
- Силы ПВО сбили 2 ракеты Х-59/69 и 69 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении России, еще три – локально потеряны на территории Украины.
- В общем силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.