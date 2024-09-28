Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян, повідомили в Одеській ОВА.

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Наслідки атаки на Одещину

У Білгород-Дністровському районі загорілася база відпочинку. Будівля частково зруйнована. Також вигоріли дві легкові автівки, які були припарковані поруч.

В ОВА показали, як тепер виглядає атакована база для відпочинку. На кадрах можна побачити вибиті вікна, пошкоджений фасад та понівечені автівки.

Наслідки обстрілу бази відпочинку: фото Одеської ОВА

Вогнеборці швидко ліквідували пожежу на загальній площі 600 м2. На щастя, загиблих та постраждалих немає.