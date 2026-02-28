Новая атака на Украину: где сейчас летят "Шахеды"

Пока внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке, Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Вечером 28 февраля тревога охватила несколько областей.

Детали собрал 24 Канал.

Где летят "Шахеды" в ночь с 28 февраля на 1 марта?

Где сейчас тревога в Украине