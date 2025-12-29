Укр Рус
24 Канал Новости Украины Новая воздушная атака на Украину на фоне угроз от Путина: в каких регионах тревога
29 декабря, 22:13
Новая воздушная атака на Украину на фоне угроз от Путина: в каких регионах тревога

Ирина Чеботникова

Вечером 29 декабря россияне продолжили удары по Украине. Важно, что новые пуски "Шахедов" произошли на фоне угроз "отплатить" за предполагаемый удар по резиденции Путина. Зеленский заявил, что Украина не била по Новгородской области, но предупредил: могут быть новые удары по Киеву.

24 Канал отслеживает движение "Шахедов" и ракет. А также пишет, где раздаются взрывы. Мы опираемся на официальные данные от Воздушных сил и местных властей, на информацию от мониторинговых сообществ и СМИ.

Где летят "Шахеды" вечером 29 декабря и где звучит тревога?

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

22:30, 29 декабря

Группа ударных БпЛА на севере и востоке Николаевщины.

22:09, 29 декабря

Группа ударных БпЛА на юге Кировоградской области.

22:02, 29 декабря

Взрыв в Харькове, пишет Суспильное.

21:45, 29 декабря

Около десяти ударных БпЛА продолжают движение на северо-запад южнее Кривого Рога.

21:27, 29 декабря

Несколько вражеских БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей – курс на северо-запад.

21:20, 29 декабря

Донецкая, Днепропетровская области – угроза применения авиационных средств поражения.

21:13, 29 декабря

Несколько вражеских БпЛА на севере Сумщины.

20:43, 29 декабря

БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.

20:37, 29 декабря

БпЛА с юга курсом на Запорожье.

19:23, 29 декабря

БпЛА на севере Черниговщины.