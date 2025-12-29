Новая воздушная атака на Украину на фоне угроз от Путина: в каких регионах тревога
Вечером 29 декабря россияне продолжили удары по Украине. Важно, что новые пуски "Шахедов" произошли на фоне угроз "отплатить" за предполагаемый удар по резиденции Путина. Зеленский заявил, что Украина не била по Новгородской области, но предупредил: могут быть новые удары по Киеву.
24 Канал отслеживает движение "Шахедов" и ракет. А также пишет, где раздаются взрывы. Мы опираемся на официальные данные от Воздушных сил и местных властей, на информацию от мониторинговых сообществ и СМИ.
Где летят "Шахеды" вечером 29 декабря и где звучит тревога?
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Группа ударных БпЛА на севере и востоке Николаевщины. Группа ударных БпЛА на юге Кировоградской области. Взрыв в Харькове, пишет Суспильное. Около десяти ударных БпЛА продолжают движение на северо-запад южнее Кривого Рога. Несколько вражеских БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей – курс на северо-запад. Донецкая, Днепропетровская области – угроза применения авиационных средств поражения. Несколько вражеских БпЛА на севере Сумщины. БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков. БпЛА с юга курсом на Запорожье. БпЛА на севере Черниговщины.
