Новая воздушная атака на Украину на фоне угроз от Путина: в каких регионах тревога

Вечером 29 декабря россияне продолжили удары по Украине. Важно, что новые пуски "Шахедов" произошли на фоне угроз "отплатить" за предполагаемый удар по резиденции Путина. Зеленский заявил, что Украина не била по Новгородской области, но предупредил: могут быть новые удары по Киеву.

24 Канал отслеживает движение "Шахедов" и ракет. А также пишет, где раздаются взрывы. Мы опираемся на официальные данные от Воздушных сил и местных властей, на информацию от мониторинговых сообществ и СМИ.

Где летят "Шахеды" вечером 29 декабря и где звучит тревога?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

