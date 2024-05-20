В ночь на 20 мая Россия снова запускала “Шахеды”. Председатель Львовской ОВА Максим Клзицкий рассказал, что 3 дрона залетели на территорию Львовщины.

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Без жертв и пострадавших

Во время ночных тревог на Львовщину залетели три вражеских беспилотника типа "Шахед". Их удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны.

Также Козицкий рассказал, что жертв или пострадавших во Львовской области нет.

Объекты критической и гражданской инфраструктуры не пострадали. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме,

– отметил он.

Также председатель Львовской ОГА выразил благодарность нашим защитникам неба.

Россия запустила 29 "Шахедов"