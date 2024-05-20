Вночі проти 20 травня Росія знову запускала "Шахеди". Голова Львівської ОВА Максим Клзицький розповів, що 3 дрони залетіли на територію Львівщини.

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Без жертв та постраждалих

Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "Шахед". Їх вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони.

Також Козицький розповів, що жертв чи постраждалих у Львівській області нема.

Обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі,

– зазначив він.

Також голова Львівської ОВА висловив вдячність нашим оборонцям неба.

Росія запустила 29 "Шахедів"