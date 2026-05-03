3 мая, 00:22
Россия не прекращает атаки, в Киеве раздавались взрывы: где сейчас летят "Шахеды"

Ирина Чеботникова

Оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками по Украине. Кроме этого, была и угроза баллистики.

24 Канал собирает данные о движении вражеских целей, опираясь на официальные данные Воздушных сил и данные мониторинговых сообществ. Будьте в укрытии, если в вашем регионе тревога!

 

Куда движутся дроны вечером 2 мая и ночью 3 мая?

Вечером 2 мая Воздушные силы заявили: сбили большинство запущенных дронов в течение дня. Но атака продолжилась и продолжается в ночь на 3 мая.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

 

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

00:34, 03 мая

Отбой воздушной тревоги в Киевской области.

00:22, 03 мая

Дроны сейчас фиксируют на территории Полтавщины и на востоке Киевской области. С моря БПЛА долетают до Черноморска – в Одесской области уже раздается тревога.

00:05, 03 мая

Тревога в Киеве продолжается уже 3 часа, но мониторы пишут, что над областью только несколько беспилотников.

Над другими регионами тоже буквально по несколько дронов.

23:27, 02 мая

Мониторы пишут, что по несколько дронов кружат над разными районами Киевщины.

Тем временем Россия запускает новые БпЛА с разных направлений.

23:11, 02 мая

Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО, 
– Виталий Кличко.

22:52, 02 мая

Взрывы в Киеве, – СМИ.

22:43, 02 мая

  • БпЛА в районе Броваров и Вишенок, курс западный;
  • Остальные группы вражеских БпЛА на Киевщине движутся в направлении Киева с востока и юга.
22:37, 02 мая

Удары по Сумщине

В результате удара по гражданской инфраструктуре в Кролевецкой общине есть 6 раненых.

Также россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской общине – предварительно, пострадал ребенок.

22:20, 02 мая

Вражеские БпЛА на востоке и юге Киева.

21:49, 02 мая

Группы вражеских БпЛА с Сумщины в западном направлении через Черниговскую и Полтавскую области в направлении Киевщины.

21:18, 02 мая

БпЛА в районе Борисполя в направлении Киева, – ВС.

