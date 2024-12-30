Россия снова запустила "Шахеды": тревога уже в Киевской области
Россия не оставляет атак по мирным городам и гражданским. В ночь на 31 декабря оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас дроны
БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину. БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный. Сумщина – угроза применения ударных БпЛА.
БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
Сумщина – угроза применения ударных БпЛА.