Россия снова запустила "Шахеды": тревога уже в Киевской области

Россия не оставляет атак по мирным городам и гражданским. В ночь на 31 декабря оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас дроны