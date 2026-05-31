24 Канал Новости Украины Почалася атака "Шахедами": для яких міст України є загроза
31 мая, 22:15
Началась атака "Шахедами": для каких городов Украины есть угроза

Анастасия Колесникова

31 мая вечером Россия запустила новую партию ударных беспилотников по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

По данным мониторов, вероятность массированного комбинированного удара в ночь на 31 мая сохраняется на среднем уровне.

Где пролетают вражеские дроны?

В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте

 

22:12, 31 мая

По данным мониторов, в акватории Черного моря около 25 БпЛА. Вероятно, они попытаются атаковать Одесский район.

Около 15 БпЛА находятся на Харьковщине;

5 БпЛА движутся мимо Черниговщины/Киевщины, курсом на Житомирщину, и вероятно дальше на Ровенщину.

22:02, 31 мая

21:36, 31 мая

Харьковщина:

  • БпЛА на северо-востоке области, курс – южный,
  • БпЛА на востоке области, курс – западный, южный.
21:21, 31 мая

Сумщина: БпЛА на/против Дубовязовки с востока.

21:15, 31 мая

Реактивные БпЛА на северо-западе Черниговщины вдоль границы с Беларусью западным курсом.

