Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военные администрацию.

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Попаданий нет

Силы противовоздушной обороны Киевской области отбили очередную атаку вражеских БпЛА. Там есть сбитые цели.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

В то же время в результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.



Россия также направила БпЛА на столицу, однако там также все цели были сбиты противовоздушной обороной. Однако зафиксировано падение обломков в Деснянском и Оболонском районах. Там зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка. Пострадавших и разрушений нет.