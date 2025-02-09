Вечером 9 февраля в нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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21:39, 9 февраля
В Киевской области также тревога.
21:28, 9 февраля
В харьковской, Донецкой и Черкасской областях тоже объявили тревогу.
21:27, 9 февраля
Какой курс "Шахедов"
- "Шахеды" на севере Сумщины курсом на запад.
- "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг.
- "Шахматы" на Черниговщине в юго-западном направлении.
- "Шахматы" на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
21:26, 9 февраля
В Сумской области тоже тревога.
21:25, 9 февраля
В Черниговской и Полтавской областях есть угроза применения ударных БпЛА.