Вечером 9 февраля в нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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21:39, 9 февраля

В Киевской области также тревога.

21:28, 9 февраля

В харьковской, Донецкой и Черкасской областях тоже объявили тревогу.

21:27, 9 февраля

Какой курс "Шахедов"

  • "Шахеды" на севере Сумщины курсом на запад.
  • "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг.
  • "Шахматы" на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • "Шахматы" на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
21:26, 9 февраля

В Сумской области тоже тревога.

21:25, 9 февраля

В Черниговской и Полтавской областях есть угроза применения ударных БпЛА.