Ввечері 9 лютого в кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедами". Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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21:39, 9 лютого На Київщині також тривога.

21:28, 9 лютого У Харківській, Донецькій та Черкаській областях теж оголосили тривогу.

21:27, 9 лютого Який курс "Шахедів" "Шахеди"на півночі Сумщини курсом на захід.

"Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.

"Шахеди"на Чернігівщині в південно-західному напрямку.

"Шахеди" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

21:26, 9 лютого У Сумській області теж тривога.