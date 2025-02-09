Ввечері 9 лютого в кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедами". Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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21:39, 9 лютого

На Київщині також тривога.

21:28, 9 лютого

У Харківській, Донецькій та Черкаській областях теж оголосили тривогу.

21:27, 9 лютого

Який курс "Шахедів"

  • "Шахеди"на півночі Сумщини курсом на захід.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
  • "Шахеди"на Чернігівщині в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
21:26, 9 лютого

У Сумській області теж тривога.

21:25, 9 лютого

У Чернігівській та Полтавській областях є загроза застосування ударних БпЛА.