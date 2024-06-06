06:26, 6 июня

В Белгородской области ночью 6 июня прогремели мощные взрывы. Как пишут в росСМИ, дроны атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

В то же время местные власти традиционно заявляют об "успешном отражении атаки.