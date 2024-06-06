О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – далее в материале 24 Канала.
К теме Аварийные отключения, штурмы Волчанска и взрывы в Одесской области: хронология 833 дня войны
Взрывы прогремели на Белгородщине
В Белгородской области ночью 6 июня прогремели мощные взрывы. Как пишут в росСМИ, дроны атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.
В то же время местные власти традиционно заявляют об "успешном отражении атаки.
В России пожар на НПЗ
В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Это подтвердил и глава региона.
Пожар на НПЗ: смотрите видео
Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в 225 миллионов долларов. Журналисты Reuters пишут, что о новой помощи могут объявить в ночь на 7 июня.
Наталья Гуменюк получила новую должность
Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Теперь она занимает должность, которая не связана с медиа, – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.
Украину атаковали "Шахедами"
В ночь на 6 июня враг традиционно атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные беспилотники запускали группами.
Воздушная тревога из-за обстрелов продолжалась до 04:19. Кроме того, в Запорожье ночью слышали взрывы.