О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – далее в материале 24 Канала.

К теме Аварийные отключения, штурмы Волчанска и взрывы в Одесской области: хронология 833 дня войны

06:26, 6 июня

Взрывы прогремели на Белгородщине

В Белгородской области ночью 6 июня прогремели мощные взрывы. Как пишут в росСМИ, дроны атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

В то же время местные власти традиционно заявляют об "успешном отражении атаки.

06:25, 6 июня

В России пожар на НПЗ

В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Это подтвердил и глава региона.

Пожар на НПЗ: смотрите видео

06:21, 6 июня

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в 225 миллионов долларов. Журналисты Reuters пишут, что о новой помощи могут объявить в ночь на 7 июня.

06:12, 6 июня

Наталья Гуменюк получила новую должность

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Теперь она занимает должность, которая не связана с медиа, – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

06:02, 6 июня

Украину атаковали "Шахедами"

В ночь на 6 июня враг традиционно атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные беспилотники запускали группами.

Воздушная тревога из-за обстрелов продолжалась до 04:19. Кроме того, в Запорожье ночью слышали взрывы.