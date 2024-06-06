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До теми Аварійні відключення, штурми Вовчанська та вибухи на Одещині: хронологія 833 дня війни
Вибухи пролунали на Бєлгородщині
В Бєлгородській області уночі 6 червня пролунали потужні вибухи. Як пишуть у росЗМІ, дрони атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу. У результаті вибуху сталося займання одного з резервуарів.
Водночас місцева влада традиційно заявляє про "успішне відбиття атаки.
У Росії пожежа на НПЗ
В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа. Це підтвердив і глава регіону.
Пожежа на НПЗ: дивіться відео
Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні у 225 мільйонів доларів. Журналісти Reuters пишуть, що про нову допомогу можуть оголосити в ніч проти 7 червня.
Наталія Гуменюк отримала нову посаду
Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника Управління комунікацій ОК "Південь". Тепер вона обіймає посаду, яка не пов'язана з медіа, – заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.
Україну атакували "Шахедами"
У ніч проти 6 червня ворог традиційно атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударні безпілотники запускали групами.
Повітряна тривога через обстріли тривала до 04:19. Окрім того, у Запоріжжі вночі чули вибухи.