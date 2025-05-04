Горели квартиры, есть пострадавший: какие последствия атаки "Шахедами" на Черкассы
- В Черкассах в результате атаки "Шахедами" зафиксировано 5 пожаров, в частности, в жилых квартирах и складском здании.
- Пострадал 1 человек. Все пожары ликвидированы.
В ночь на 4 мая россияне атаковали Черкассы "Шахедами". В результате вражеского обстрела вспыхнуло несколько пожаров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Спасатели показали кадры последствий российской атаки.
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Последствия атаки "Шахедами" на Черкассы 4 мая
В Черкассах в результате атаки "Шахедами" зафиксировано 5 пожаров по разным адресам. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.
Последствия атаки "Шахедами" на Черкассы 4 мая: смотрите видео
Значительные повреждения получили 2 квартиры на первом и втором этажах четырехэтажного общежития. Также повреждены окна других квартир. В результате российской атаки пострадал 1 человек.
Вспыхнули пожары, поврежденные квартиры / Фото ГСЧС
В ГСЧС сообщили, что все пожары уже ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель.