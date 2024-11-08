06:00, 8 ноября

Синегубов указал, что есть 25 раненых, 5 из них – госпитализированы в медучреждения. Состояние пострадавших оценивается как среднее и легкое. Известно, что эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.

Глава ОГА указал, что частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.