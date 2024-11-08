О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 8 ноября, рассказывает 24 Канал.

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07:30, 8 ноября

Ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Белозерка, Берислав, Новоберислав, Веселое, Большая Александровка, Дудчаны, Станислав, Новоалександровка, Змиевка, Широкая Балка, Никольское, Украинка, Михайловка, Кизомыс и город Херсон.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, музей, аптеку и парикмахерскую; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 4 многоэтажки и 3 дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

07:00, 8 ноября

Россияне ударили по Никополю

Враг выпустил десять снарядов из тяжелой артиллерии. Ударил и дроном-камикадзе.

Снова попал по городу БпЛА уже утром. Повреждена хозяйственная постройка.

06:30, 8 ноября

Актуальная информация от ВМС

  • В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
06:00, 8 ноября

Последствия ночного удара по Харькову

Синегубов указал, что есть 25 раненых, 5 из них – госпитализированы в медучреждения. Состояние пострадавших оценивается как среднее и легкое. Известно, что эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.

Глава ОГА указал, что частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

04:00, 8 ноября

ПВО работает возле Киева, раздаются взрывы

В течение ночи столице пытались угрожать вражеские беспилотники в несколько волн. А под утро на Киев и Киевскую область враг направил ракеты, о чем сообщили Воздушные силы. По информации мониторинговых сообществ, говорится об авиационных ракетах.

Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО,
– написали в ОВА.

03:31, 8 ноября

КАБ в Харькове попал в многоэтажку в Харькове

Один из ударов, в частности, пришелся на Шевченковский район, другой – на Салтовский. Почти сразу стало известно о 2 пострадавших на Салтовке, потом количество возросло до 5.

В результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр,
– сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

03:10, 8 ноября

В Харькове слышали взрывы

Мониторинговые сообщества после объявления воздушной тревоги сразу сообщили, что российская военная авиация запустила корректируемые бомбы в сторону Харьковщины. Впоследствии городской голова подтвердил взрывы.

В Харькове были слышны взрывы. Будьте осторожны,
– написал он.

01:12, 8 ноября

В результате атаки дронов на Одессу повреждена школа, жилые дома и газовые трубы

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе были повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.

В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также, из-за повреждения осколками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб,
– написал Олег Кипер.

01:01, 8 ноября

Зеленский подтвердил потери среди военных КНДР в Курской области

Владимир Зеленский сказал, что военные из Северной Кореи, которые прибыли в приграничные районы России для ведения боевых действий, уже понесли первые потери.

По Северной Корее – 11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории Российской Федерации в приграничье с Украиной, в северной части нашего государства, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, и уже есть потери – это факт,
– подчеркнул глава государства.